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SIOUX CITY WOMAN CHARGED IN PLYMOUTH COUNTY MURDER

By
Woody Gottburg
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A SIOUX CITY WOMAN IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN PLYMOUTH COUNTY FOR ALLEGEDLY SHOOTING A MAN WEDNESDAY OUTSIDE OF HIS RURAL PLYMOUTH COUNTY HOME.

COURT DOCUMENTS STATE 35-YEAR-OLD ASHLEY RUHLAND HAD BEEN STAYING WITH THE VICTIM, IDENTIFIED AS JUSTIN EMMICK AT HIS ACREAGE.

THEY WERE OUTSIDE IN A REMOTE CORNER OF THE ACREAGE ACCESSIBLE ONLY BY ALL-TERRAIN VEHICLES TARGET SHOOTING TOGETHER WHEN RUHLAND ALLEGEDLY SHOT EMMICK TWICE AROUND 3PM WEDNESDAY..

RUHLAND CALLED 9-1-1 TO REPORT SHOOTING EMMICK IN SELF-DEFENSE AND STATED SHE HAD A PROTECTION ORDER AGAINST EMMICK AT THE TIME OF THE SHOOTING.

EMMICK WAS PRONOUNCED DEAD ON THE SCENE.

RUHLAND IS BEING HELD WITHOUT BOND IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL WITH A HEARING SCHEDULED FOR AUGUST 10TH IN LE MARS.

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