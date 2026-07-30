SIOUX CITY WOMAN CHARGED IN PLYMOUTH COUNTY MURDER

A SIOUX CITY WOMAN IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN PLYMOUTH COUNTY FOR ALLEGEDLY SHOOTING A MAN WEDNESDAY OUTSIDE OF HIS RURAL PLYMOUTH COUNTY HOME.
COURT DOCUMENTS STATE 35-YEAR-OLD ASHLEY RUHLAND HAD BEEN STAYING WITH THE VICTIM, IDENTIFIED AS JUSTIN EMMICK AT HIS ACREAGE.
THEY WERE OUTSIDE IN A REMOTE CORNER OF THE ACREAGE ACCESSIBLE ONLY BY ALL-TERRAIN VEHICLES TARGET SHOOTING TOGETHER WHEN RUHLAND ALLEGEDLY SHOT EMMICK TWICE AROUND 3PM WEDNESDAY..
RUHLAND CALLED 9-1-1 TO REPORT SHOOTING EMMICK IN SELF-DEFENSE AND STATED SHE HAD A PROTECTION ORDER AGAINST EMMICK AT THE TIME OF THE SHOOTING.
EMMICK WAS PRONOUNCED DEAD ON THE SCENE.
RUHLAND IS BEING HELD WITHOUT BOND IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL WITH A HEARING SCHEDULED FOR AUGUST 10TH IN LE MARS.