GRASSLEY CANCELS BLANCHE CONFIRMATION HEARING

SENATOR CHUCK GRASSLEY HAS CANCELLED TODAY’S (THURSDAY’S) SCHEDULED JUDICIARY COMMITTEE MEETING TO VOTE ON TODD BLANCHE, PRESIDENT TRUMP’S NOMINEE FOR ATTORNEY GENERAL.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
BLANCHE OC…SOQ. :33
THE TWO G-O-P HOLD-OUTS ON BLANCHE’S NOMINATION ARE NORTH CAROLINA THOM TILLIS AND TEXAS SENATOR JOHN CORNYN.
BOTH WILL BE LEAVING THE SENATE AT THE END OF THE YEAR.
TILLIS IS NOT SEEKING RE-ELECTION AND CORNYN WAS SEEKING ANOTHER TERM, BUT LOST IN A G-O-P PRIMARY THIS SUMMER.