ERNST GRILLS FAUCI IN SENATE HEARING OVER COVID PANDEMIC

IOWA SENATOR JONI ERNST IS AMONG THOSE PUBLICLY RAISING OBJECTIONS TO PANDEMIC-RELATED DECISIONS DOCTOR ANTHONY FAUCI MADE WHEN HE WAS A TOP U-S PUBLIC HEALTH OFFICIAL.
ERNST QUESTIONED FAUCI WEDNESDAY DURING A HEARING ON CAPITOL HILL.
FAUCI ERNST 1 OC….TO THE CONSTITUTION.” ;15
FAUCI CITED HIS FIFTH AMENDMENT RIGHTS AGAINST SELF-INCRIMINATION, AS HE DID WITH ALL SENATORS WEDNESDAY TO AVOID ANSWERING QUESTIONS A TOTAL OF 111 TIMES.
ERNST SAYS LAWMAKERS HAVE LEARNED MICE FROM A UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA LAB WERE SENT TO A LAB IN CHINA IN 2017 THAT WAS RESEARCHING VIRUSES — AND THE MICE HAD BEEN IMPLANTED WITH LIVERS AND OTHER BODY PARTS FROM ABORTED HUMAN FETUSES BEFORE THEY WERE SHIPPED.
FAUCI ERNST2 OC……TO DO THAT.” :09
DURING HER QUESTIONING OF FAUCI, ERNST ALSO BROUGHT UP THAT A NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH LAB IN MONTANA ALSO USED BODY PARTS FROM ABORTED FETUSES IN ITS RESEARCH.
FAUCI ERNST 4 OC………NO MORE OF THIS.” :14
CHUCK GRASSLEY, IOWA’S OTHER U-S SENATOR, HAS ALSO QUESTIONED WHY FAUCI ALLOWED U-S TAXPAYER MONEY TO GO TO A CHINESE LABORATORY DOING CORONAVIRUS RESEARCH. HERE’S GRASSLEY, SPEAKING ON THE SENATE FLOOR IN 2021.
FAUCI GRASSLEY OC…….VERY SIMPLE QUESTION.” :14
AS FOR WEDNESDAY’S SENATE HOMELAND SECURITY COMMITTEE HEARING, THE COMMITTEE’S CHAIRMAN HAS SCHEDULED A VOTE FOR NEXT WEDNESDAY TO HOLD FAUCI IN CONTEMPT OF CONGRESS FOR FAILING TO ANSWER QUESTIONS.