PLYMOUTH COUNTY FAIR OPENS IN LE MARS

THE PLYMOUTH COUNTY FAIR OFFICIALLY OPENS TODAY IN LE MARS.
FAIRGOERS WILL SEE SOME NEW ADDITIONS TO THE DISPLAY IN THE HISTORIC ROUND BARN ON THE FAIRGROUNDS..
JANELLE JOHNSON, VICE-PRESIDENT OF THE LE MARS CHAMBER OF COMMERCE AGRICULTURE COMMITTEE SAYS THE COMMITTEE FOCUSED THIS YEAR ON “LOCAL FLAVORS AND FARM ADVENTURES.”
ROUNDBARN3 OC…….AKRON AS WELL. :28
THEY ALSO ADDED TO THE FARM EQUIPMENT PHOTO DISPLAY STARTED LAST YEAR:
ROUNDBARN4 OC……IN PLYMOUTH COUNTY. :28
FAVORITES LIKE THE BEE EXHIBIT AND JIM DEBOER’S WOODEN TRACTOR DISPLAY WILL ALSO RETURN.
KSCJ file photo