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PLYMOUTH COUNTY FAIR OPENS IN LE MARS

By
Woody Gottburg
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THE PLYMOUTH COUNTY FAIR OFFICIALLY OPENS TODAY IN LE MARS.

FAIRGOERS WILL SEE SOME NEW ADDITIONS TO THE DISPLAY IN THE HISTORIC ROUND BARN ON THE FAIRGROUNDS..

JANELLE JOHNSON, VICE-PRESIDENT OF THE LE MARS CHAMBER OF COMMERCE AGRICULTURE COMMITTEE SAYS THE COMMITTEE FOCUSED THIS YEAR ON “LOCAL FLAVORS AND FARM ADVENTURES.”

ROUNDBARN3 OC…….AKRON AS WELL. :28

THEY ALSO ADDED TO THE FARM EQUIPMENT PHOTO DISPLAY STARTED LAST YEAR:

ROUNDBARN4 OC……IN PLYMOUTH COUNTY. :28

FAVORITES LIKE THE BEE EXHIBIT AND JIM DEBOER’S WOODEN TRACTOR DISPLAY WILL ALSO RETURN.

KSCJ file photo

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