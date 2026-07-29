DQ’S MIRACLE TREAT DAY TO BENEFIT CHILDREN’S MIRACLE NETWORK

THURSDAY IS THE RETURN OF DAIRY QUEEN’S MIRACLE TREAT DAY.
ON JULY 30TH AT SIOUXLAND DAIRY QUEENS, INCLUDING SIOUX CITY, SERGEANT BLUFF, LEMARS, ONAWA AND CHEROKEE, EVERY BLIZZARD TREAT PURCHASED MEANS $1 WILL BE DONATED TO CHILDREN’S MIRACLE NETWORK TO SUPPORT LOCAL CHILDREN’S HOSPITALS SUCH AS UNITYPOINT ST. LUKE’S.
FOR MORE THAN FOUR DECADES, THE D-Q SYSTEM HAS CONTRIBUTED MORE THAN $195 MILLION DOLLARS TO HELP PROVIDE CRITICAL CARE, TREATMENTS AND SERVICES FOR CHILDREN AND FAMILIES IN COMMUNITIES ACROSS THE UNITED STATES.
Photo from Dairy Queen