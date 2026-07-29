CHURCHILL DOWNS MULLS SELLING CASINOS INCLUDING SC HARD ROCK

A CHANGE IN OWNERSHIP OF SIOUX CITY’S HARD ROCK HOTEL AND CASINO IS POSSIBLE FOLLOWING A FINANCIAL FILING WEDNESDAY BY CHURCHILL DOWNS INCORPORATED, WHICH OWNS THE PROPERTY.
CHURCHILL DOWNS FILED A FORM WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION STATING IT IS EXPLORING THE SALE OF NINE REGIONAL GAMING PROPERTIES, INCLUDING THE HARD ROCK.
THE CORPORATION STATES IT IS PART OF A REVIEW OF ITS OPERATIONAL PORTFOLIO AND LONG-TERM CAPITAL ALLOCATION STRATEGY AND PRIORITIES.
THE OTHER PROPERTIES ARE SCATTERED AROUND THE EASTERN UNITED STATES
CHURCHILL DOWNS FILING ALSO STATES THERE IS NO TIMETABLE FOR THE REVIEW.
THE COMPANY FAMOUS FOR HORSE RACING WILL HOLD AN INVESTOR CONFERENCE CALL THURSDAY TO DISCUSS QUARTERLY EARNINGS.