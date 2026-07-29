BLOOD DONATIONS AT CRITICAL LOW

TWO WEEKS AFTER PUTTING OUT AN URGENT APPEAL FOR IOWANS TO GIVE BLOOD, OFFICIALS WITH THE AMERICAN RED CROSS SAY THE SITUATION HAS DRAMATICALLY WORSENED AND THEY’RE DECLARING THE BLOOD SHORTAGE IS NOW AT THE CRISIS STAGE.
JOSH MURRAY, SPOKESMAN FOR THE AGENCY’S IOWA/NEBRASKA CHAPTER, SAYS MANY DONORS HAVE COME FORWARD, BUT IT’S STILL NOT ENOUGH TO MEET THE RISING DEMAND.
BLOODNEED1 OC…….”COMMON BLOOD TYPE” :17
SEVERAL FACTORS ARE CONTRIBUTING TO THE EMERGENCY APPEAL, INCLUDING THE EXTREME HEAT, THE POOR AIR QUALITY DUE TO WILDFIRE SMOKE, AND THE WIDESPREAD OUTBREAK OF FOODBORNE ILLNESSES.
MURRAY SAYS IT’S ONLY THE SECOND TIME THE RED CROSS HAS DECLARED A BLOOD SHORTAGE AT THE CRISIS LEVEL.
THE FIRST TIME WAS IN 2022.
BLOODNEED2 OC………. “LEVEL AGAIN” :17
PATIENTS AT IOWA HOSPITALS MAY SOON FEEL THE IMPACT OF THE BLOOD SHORTAGE AS ELECTIVE SURGERIES ARE FORCED TO BE PUSHED BACK.
BLOODNEED3 OC…… “CONCERNED ABOUT” :14
DONATING A PINT OF BLOOD TYPICALLY WILL ONLY TAKE 45 MINUTES OUT OF YOUR DAY, AND EVERY DONATION HAS THE POTENTIAL TO HELP SAVE MULTIPLE LIVES.
IOWA DONORS WHO GIVE A PINT BY JULY 31ST WILL GET A FANDANGO MOVIE TICKET BY EMAIL, WORTH UP TO $15. THOSE WHO COME IN DURING AUGUST WILL RECEIVE A $20 AMAZON GIFT CARD BY EMAIL.
BOOK AN APPOINTMENT BY VISITING REDCROSSBLOOD.ORG OR BY CALLING 800-RED CROSS.
KSCJ FILE PHOTO