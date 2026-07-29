BIRD DISCUSSES LITIGATION ISSUES AS SHE SEEKS 2ND TERM IN OFFICE

REPUBLICAN BRENNA BIRD SAYS IN HER FIRST TWO YEARS AS IOWA’S ATTORNEY GENERAL, SHE WAS BUSY SUING THE BIDEN ADMINISTRATION FOR ITS ENVIRONMENTAL AND GUN RIGHTS POLICIES, BUT WITH PRESIDENT TRUMP IN THE WHITE HOUSE, SHE HAS ANOTHER PRIMARY TARGET NOW.
BB7 OC……..FOR OUR FARMERS.” :19
BIRD SAYS THERE’S OTHER IMPORTANT LITIGATION HER OFFICE IS WORKING ON, LIKE THE STATE’S LAWSUIT ACCUSING TIKTOK OF VIOLATING IOWA’S CONSUMER FRAUD ACT.
BB8 OC…….BOX IS SECURE.” :07
BIRD’S OFFICE HAS SO FAR FILED EIGHT CASES ACCUSING NON-CITIZENS OF VOTING AND OBTAINED ONE CONVICTION WITH THREE DEFENDANTS ACQUITTED.
BIRD IS FACING DEMOCRAT NATE WILLEMS OF MOUNT VERNON IN THE NOVEMBER ELECTION.
WILLEMS SERVED IN THE IOWA HOUSE FOR TWO TERMS AND BIRD SAYS HE OPPOSED REQUIRING PHOTO I-D FOR VOTING AND A “STAND YOUR GROUND” LAW THAT GIVES GUN OWNERS A RIGHT TO SHOOT IN SELF-DEFENSE.
BB9 OC……I SURE DON’T.” ::18
BIRD MADE HER REMARKS AT A RECENT CAMAPIGN FUNDRAISER.
RADIO IOWA