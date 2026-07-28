VOTING UNDERWAY FOR SD G-O-P REPUBLICAN GOVERNOR’S RUNOFF ELECTION

THE POLLS ARE OPEN IN SOUTH DAKOTA UNTIL 7PM THIS EVENING LOCAL TIME FOR THE RUNOFF FOR THE REPUBLICAN PRIMARY RACE FOR GOVERNOR.
VOTERS WILL CHOOSE BETWEEN BUSINESSMAN TOBY DOEDEN AND CURRENT GOVERNOR LARRY RHODEN.
DOEDEN TOPPED A FIELD OF FOUR CANDIDATES IN THE JUNE 2ND ELECTION, BUT ONLY SECURED 30 PERCENT OF THE VOTE, WHICH WAS BELOW THE 35-PERCENT THRESHOLD NEEDED TO SECURE THE NOMINATION.
THAT FORCED TODAY’S RUNOFF AGAINST RUNNER-UP RHODEN, WHO WON 25 PERCENT OF THE VOTE IN JUNE.
THE WINNER WILL FACE DEMOCRAT DAN AHLERS IN NOVEMBER WHO RAN UNOPPOSED IN THE PRIMARY.