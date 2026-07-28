SC FIRE RESCUE APPLIES FOR NEW DRONE

SIOUX CITY FIRE RESCUE IS APPLYING FOR A FEMA GRANT FOR A NEW DRONE FOR USE IN EMERGENCY SITUATIONS.
CHIEF RYAN COLLINS SAYS THE NEW DRONE WOULD REPLACE AN OLDER MODEL THAT IS OUT OF DATE:
FIREDRONE1 OC……WHICH IS REQUIRED. :10
COLLINS SAYS THE SKYDIO X10 UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM WILL BE USED TO IMPROVE EMERGENCY MANAGEMENT CAPABILITIES FOR HAZARDOUS MATERIALS RESPONSE, INCIDENT RECONNAISSANCE, RIVER RESCUE OPERATIONS, DISASTER ASSESSMENT, AND ALL HAZARDOUS INCIDENT MANAGEMENT THROUGHOUT SIOUX CITY AND THE SURROUNDING TRI-STATE MUTUAL AID REGION.
FIREDRONE2 OC…..A TIME SAVING. ;06
THE FIRE DEPARTMENT HAS FOUR STAFF TRAINED TO OPERATE DRONES.
THE NEARLY $26,000 FEMA GRANT REQUIRES A 50% MATCH WHICH WILL BE BUDGETED IN THE FIRE PREVENTION AND EMERGENCY MANAGEMENT OPERATING BUDGET.
KSCJ file photo