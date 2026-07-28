RHODEN WINS BIG IN SOUTH DAKOTA GOP PRIMARY (UPDATE)

GOVERNOR LARRY RHODEN WON THE SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF FOR GOVERNOR IN A LANDSLIDE OVER TOBY DOEDEN TUESDAY.
THE UNOFFICIAL VOTE TALLY OF ALL 650 PRECINCTS IN THE STATE SHOWED RHODEN WINNIN BY A MARGIN OF OVER 49,000 VOTES WITH 71% OF THE VOTES CAST TO DOEDEN’S 29%.
THE RESULT WAS CLOSER IN UNION COUNTY, WHERE RHODEN UNOFFICIALLY HAD 55% OF THE VOTE TO LEAD DOEDEN 789-639.
BACK IN JUNE, DOEDEN WAS THE TOP FINISHER OF FOUR CANDIDATES WITH 30 PERCENT OF THE VOTE TO RHODEN’S 25 PERCENT.
RHODEN WILL FACE DEMOCRAT DAN AHLERS IN NOVEMBER, WHO RAN UNOPPOSED IN THE JUNE PRIMARY.
Updated 9:27 a.m. 7/29/26
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GOVERNOR LARRY RHODEN WON THE SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF FOR GOVERNOR IN A LANDSLIDE OVER CHALLENGER TOBY DOEDEN TUESDAY.
WITH 70% OF THE PRECINCTS REPORTING BY 9:35 P.M., RHODEN HAD 72% OF THE VOTES CAST TO DOEDEN’S 28%.
AT THAT POINT RHODEN LED BY OVER 40,700 VOTES UNOFFICIALLY WITH JUST OVER 93,000 VOTES CAST.
THE RESULT WAS CLOSER IN UNION COUNTY, WHERE RHODEN UNOFFICIALLY HAD 55% OF THE VOTE TO LEAD DOEDEN 789-639.
BACK IN JUNE, DOEDEN WAS THE TOP FINISHER OF FOUR CANDIDATES WITH 30 PERCENT OF THE VOTE TO RHODEN’S 25 PERCENT.
RHODEN WILL FACE DEMOCRAT DAN AHLERS IN NOVEMBER, WHO RAN UNOPPOSED IN THE JUNE PRIMARY.
FILE PHOTO