RHODEN SCORES BIG TURNOUT IN SOUTH DAKOTA GOP PRIMARY

GOVERNOR LARRY RHODEN WON THE SOUTH DAKOTA REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF FOR GOVERNOR IN A LANDSLIDE OVER CHALLENGER TOBY DOEDEN TUESDAY.
WITH 70% OF THE PRECINCTS REPORTING BY 9:35 P.M., RHODEN HAD 72% OF THE VOTES CAST TO DOEDEN’S 28%.
AT THAT POINT RHODEN LED BY OVER 40,700 VOTES UNOFFICIALLY WITH JUST OVER 93,000 VOTES CAST.
THE RESULT WAS CLOSER IN UNION COUNTY, WHERE RHODEN UNOFFICIALLY HAD 55% OF THE VOTE TO LEAD DOEDEN 789-639.
BACK IN JUNE, DOEDEN WAS THE TOP FINISHER OF FOUR CANDIDATES WITH 30 PERCENT OF THE VOTE TO RHODEN’S 25 PERCENT.
RHODEN WILL FACE DEMOCRAT DAN AHLERS IN NOVEMBER, WHO RAN UNOPPOSED IN THE JUNE PRIMARY.
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