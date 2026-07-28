CITY COUNCIL APPROVES 1ST STEPS FOR PROPOSED CONE PARK HOTEL

THE SIOUX CITY COUNCIL HAS APPROVED REZONING AND VACATING AROUND THREE ACRES OF PROPERTY IN CONE PARK BEHIND THE LEWIS AND CLARK PARK BASEBALL STADIUM.
DEVELOPERS JEFF HANSON AND DAVE HEGARTY HOPE TO HAVE A HOTEL BUILT THERE.
COUNCILMAN CRAIG BERENSTEIN VOICED SUPPORT FOR THE PROPOSAL:
CONEHOTEL1 OC……..HILLS BOULEVARD. :12
THE PETITIONERS ARE CURRENTLY WORKING WITH THE CITY TO PURCHASE THE PROPERTY AND THE PROPOSAL WAS APPROVED BY THE PARKS AND RECREATION ADVISORY BOARD.
THE COUNCIL VOTED 4-1 TO APPROVE THE FIRST STEPS OF THE PROPOSED PROJECT WITH MAYOR BOB SCOTT THE NO VOTE:
CONEHOTEL2 OC…….VOTING NO. :24
JEFF HANSON STATED THAT THEY HAVE BEEN WORKING WITH PARKS DIRECTOR MATT SALVATORE WHO HAS REQUESTED A 20-FOOT BUFFER BETWEEN THE PROPERTY AND FENCE AROUND THE BIKE TRAILS PUMP TRACK.
HANSON ALSO SAYS THEY ARE LOOKING AT PRECAUTIONARY MEASURES TO AVOID ANY FOUL BALLS OR HOMERUNS THAT MAKE IT OVER THE FENCE OF SECURITY NATIONAL BANK FIELD.
OTHER DEVELOPERS HAVE 30 DAYS BEGINNING NEXT MONDAY TO REACT TO THE PROPOSAL.