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CAMP HIGH HOPES BREAKS GROUND ON NEW REC CENTER

By
Woody Gottburg
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CAMP HIGH HOPES HOSTED A GROUNDBREAKING TUESDAY FOR ITS NEW MULTI-PURPOSE ADAPTIVE REC CENTER.

EXECUTIVE DIRECTOR SARAH MORGAN SAYS THE NEW FACILITY WILL EXPAND YEAR-ROUND, BARRIER-FREE RECREATIONAL OPPORTUNITIES FOR AREA YOUTH AND ADULTS WITH DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS;

HIGHHOPES4 OC………BY THE WEATHER. :19

MORGAN SAYS WHEN COMPLETED, THE NEW FACILITY WILL GIVE MORE FAMILIES AN OPPORTUNITY TO USE THE CAMP WITHOUT BEING PLACED ON A WAITING LIST:

HIGHHOPES5 OC…..WAIT LIST. :32

TOI SULLIVAN OF F-E-H DESIGN IS THE ARCHITECT OF THE NEW BUILDING;

HIGHHOPES6 OC…OUTDOOR PLAY AREA. :17

CAMP HIGH HOPES IS WORKING TO RAISE THE FINAL $900,000 NEEDED TO COMPLETE THE FACILITY.

 

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