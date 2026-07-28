CAMP HIGH HOPES BREAKS GROUND ON NEW REC CENTER

CAMP HIGH HOPES HOSTED A GROUNDBREAKING TUESDAY FOR ITS NEW MULTI-PURPOSE ADAPTIVE REC CENTER.
EXECUTIVE DIRECTOR SARAH MORGAN SAYS THE NEW FACILITY WILL EXPAND YEAR-ROUND, BARRIER-FREE RECREATIONAL OPPORTUNITIES FOR AREA YOUTH AND ADULTS WITH DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS;
HIGHHOPES4 OC………BY THE WEATHER. :19
MORGAN SAYS WHEN COMPLETED, THE NEW FACILITY WILL GIVE MORE FAMILIES AN OPPORTUNITY TO USE THE CAMP WITHOUT BEING PLACED ON A WAITING LIST:
HIGHHOPES5 OC…..WAIT LIST. :32
TOI SULLIVAN OF F-E-H DESIGN IS THE ARCHITECT OF THE NEW BUILDING;
HIGHHOPES6 OC…OUTDOOR PLAY AREA. :17
CAMP HIGH HOPES IS WORKING TO RAISE THE FINAL $900,000 NEEDED TO COMPLETE THE FACILITY.