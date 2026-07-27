TWO HOSPITALIZED FOLLOWING MONDAY MORNING SIOUX CITY FIRE

ONE VICTIM AND ONE FIREFIGHTER WERE TAKEN TO THE HOSPITAL FOLLOWING A HOUSE FIRE EARLY MONDAY IN SIOUX CITY
SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO THE STRUCTURE FIRE AT 1500 23RD STREET AROUND 5:20 A.M.
CREWS FOUND THE SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL STRUCTURE HEAVILY INVOLVED IN FIRE.
SIX OF THE SEVEN RESIDENTS WERE ABLE TO EVACUATE THE HOME PRIOR TO FIREFIGHTERS’ ARRIVAL.
FIREFIGHTERS ENTERED THE HOME THROUGH A LIVING ROOM WINDOW WHERE A VICTIM WAS LOCATED AND REMOVED.
THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO UNITY POINT HEALTH – ST. LUKE’S DOWNTOWN WITH OTHER DETAILS REGARDING THE VICTIM AND CONDITION NOT BEING RELEASED.
ONE FIREFIGHTER WAS ALSO TAKEN TO THE HOSPITAL DUE TO HEAT RELATED INJURIES AND WAS EXPECTED TO BE RELEASED.
SEVERAL FIREFIGHTERS WERE TREATED ON SCENE AS HEAT AND HUMIDITY MADE FOR EXTREME WORKING CONDITIONS FOR THE CREWS.
THE FIRE IS BEING INVESTIGATED BY SIOUX CITY FIRE RESCUE, THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT AND THE IOWA STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE.