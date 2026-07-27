TWO FINALISTS FOR SIOUX CITY POLICE CHIEF

THE FINAL TWO CANDIDATES TO BECOME THE NEXT SIOUX CITY CHIEF OF POLICE ARE SCOTT EBNER OF GEORGIA AND ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA.
EBNER HAS MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE IN LOCAL AND STATE POLICING AND MOST RECENTLY SERVED AS PUBLIC SAFETY DIRECTOR AND CHIEF OF POLICE FOR GLYNN COUNTY, GEORGIA.
THERE HE LED OVER 300 EMPLOYEES ACROSS POLICE, FIRE RESCUE, EMERGENCY MANAGEMENT, AND ANIMAL SERVICES, AND MANAGED A $48.7 MILLION ANNUAL BUDGET.
TREBES HAS MORE THAN TWO DECADES OF EXPERIENCE IN MUNICIPAL POLICING, INCLUDING SERVICE AS CHIEF OF POLICE FOR THE BULLHEAD CITY POLICE DEPARTMENT, RETIRING LAST SEPTEMBER AFTER SERVING 21 YEARS WITH THAT DEPARTMENT.
HE ROSE THROUGH THE RANKS TO BECOME THEIR CHIEF IN 2021.
RESIDENTS WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO MEET THE TWO CANDIDATES AT A PUBLIC MEET AND GREET EVENT ON WEDNESDAY, AUGUST 5 FROM 7 P.M. UNTIL 8:30 P.M. AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER AT 801 4TH STREET.
IT WILL BE AN INFORMAL TIME TO SPEAK WITH THE CANDIDATES AND THERE WILL NOT BE A FORMAL PRESENTATION FROM THEM.