TUREK SPEAKS WITH HARKIN ON 36TH ANNIVERSARY OF A-D-A

DEMOCRAT JOSH TUREK, WHO’S RUNNING FOR THE U-S SENATE IN IOWA, SAYS PASSAGE OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT IS AN EXAMPLE OF HOW BIPARTISANSHIP CAN WORK.
THE BILL PASSED CONGRESS WITH BY AN OVERWHELMING MARGIN AND WAS SIGNED INTO LAW 36 YEARS AGO BY REPUBLICAN PRESIDENT GEORGE H-W BUSH.
ADATUREK1 OC…….TO BE SUCCESSFUL.” :13
TUREK, A FORMER PROFESSIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYER, WAS BORN WITH SPINA BIFIDA, AND IS THE FIRST PERMANENTLY DISABLED MEMBER OF THE IOWA LEGISLATURE.
HE SAYS IF ELECTED HE WILL PUSH TO ENSURE DISABLED AMERICANS WHO DEPEND ON MEDICAID’S IN-HOME SERVICES TO GET TO WORK DON’T LOSE THAT COVERAGE DUE TO INCOME AND ASSET LIMITS.
ADATUREK2 OC…….TO BE ON MEDICAID.” :17
FORMER IOWA SENATOR TOM HARKIN, A DEMOCRAT WHO LED SENATE DEBATE OF THE A-D-A, JOINED TUREK AT AN EVENT IN DES MOINES FRIDAY NIGHT FOCUSED ON THE 36TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT.
TUREK CAMPAIGN PHOTO/RADIO IOWA