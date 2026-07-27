DECLARATION OF INDEPENDENCE READING SET FOR LATHAM PARK

THIS SATURDAY, AUGUST 1ST, SIOUX CITY’S LATHAM PARK WILL AGAIN BE THE HOST SITE FOR A PUBLIC READING OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE.
STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON IS LINING UP THE SPEAKERS TO SHARE IN THE READING OF THE DOCUMENT CREATED BY OUR FOUNDING FATHERS IN 1776:
DECLARE1 OC…..VILLAGE GREEN. :09
IN KEEPING WITH THE 250TH BIRTHDAY OF OUR COUNTRY, HENDERSON SAYS MANY OF THE SPEAKERS WILL BE WEARING POWDERED WIGS AND DRESS IN 1770’S STYLE OF CLOTHING:
DECLARE2 OC……SORT OF THING. :20
HENDERSON SAYS AROUND A DOZEN LOCAL PEOPLE WILL SHARE IN THE READING AS A “TOWN CRIER” WOULD HAVE READ IT TO PEOPLE IN THE TOWN GATHERING SPOT BACK IN THE LATE 1700’S WHEN THERE WAS NO ESTABLISHED NEWS MEDIA:
DECLARE3 OC……CHURCH SERVICES. :22
HENDERSON IS ALSO HOPEFUL THAT THE HEAT WILL NOT BE AS INTENSE OUTDOORS AS IT WAS THIS PAST WEEKEND:
DECLARE4 OC………THAT PEOPLE CAN SIT AT. :22
THE EVENT BEGINS AT 5:30 P.M. WITH THE READING STARTING JUST BEFORE 6 P.M. IN LATHAM PARK AT 1915 SOUTH LEMON STREET IN MORNINGSIDE.