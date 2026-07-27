CRUZ SAYS IOWA IS A BATTLEGROUND STATE FOR CONTROL OF CONGRESS

TEXAS SENATOR TED CRUZ SAYS IOWA IS A BATTLEGROUND FOR THE ENTIRE COUNTRY — AND VOTERS HERE MAY DECIDE WHETHER REPUBLICANS RETAIN CONTROL OF THE U.S. HOUSE AND SENATE IN 2027.
CRUZ SPOKE FRIDAY NIGHT AT A FUNDRAISER FOR IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD.
CRUZ1 OC……….MY LIFETIME. :11
REPUBLICANS CURRENTLY HOLD ALL THE SEATS IN IOWA’S CONGRESSIONAL DELEGATION, BUT IN 2018 — IN THE MIDDLE OF PRESIDENT TRUMP’S FIRST TERM — DEMOCRATS WON THREE OF THE FOUR U.S. HOUSE SEATS IN IOWA.
CRUZ SAYS DEMOCRATS ARE TARGETING THOSE THREE RACES AGAIN, ALONG WITH IOWA’S U.S. SENATE RACE.
CRUZ2 OC…….STAY HOME.” ;13
CRUZ SAYS THE REPUBLICAN-LED CONGRESS HAS A LIST OF HISTORIC VICTORIES, ON TAX CUTS AND IMMIGRATION, THAT WOULD BE UNDONE IF DEMOCRATS WIN MAJORITY OF CONTROL OF CONGRESS.
CRUZ3 OC……COMMON SENSE.” :05
CRUZ WON THE 2016 IOWA REPUBLICAN PARTY’S CAUCUSES, FINISHING AHEAD OF TRUMP AND MARCO RUBIO, WHO WAS A FLORIDA SENATOR AT THE TIME.
Radio Iowa/ U.S. Senate Photo