23RD STREET FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION

THREE PEOPLE AND ONE FIREFIGHTER WERE TAKEN TO THE HOSPITAL FOLLOWING A HOUSE FIRE EARLY MONDAY IN SIOUX CITY.
SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO THE FIRE AT 1500 23RD STREET AROUND 5:20 A.M.
LT. JOHN NELSEN SAYS FIREFIGHTERS FOUND THE SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL STRUCTURE HEAVILY INVOLVED IN FLAMES WHEN THEY ARRIVED:
23RDFIRE1 OC…….THROUGHOUT THE NIGHT. :22
NELSEN SAYS SIX OF THE SEVEN RESIDENTS WERE ABLE TO EVACUATE THE HOME PRIOR TO FIREFIGHTERS’ ARRIVAL. ONE YOUNGER PERSON DID NOT:
23RDFIRE2 OC…… THAT EVENT. :14
FIREFIGHTERS ENTERED THE HOME THROUGH A LIVING ROOM WINDOW AND FOUND THE MINOR AGE VICTIM WHO WAS TRANSPORTED TO UNITY POINT HEALTH – ST. LUKE’S DOWNTOWN:
23RDFIRE3 OC…THE LAST PATIENT. :22
THE CONDITION OF THAT VICTIM HAS NOT BEEN RELEASED.
ONE FIREFIGHTER WAS ALSO TAKEN TO THE HOSPITAL DUE TO HEAT RELATED INJURIES AND WAS TREATED AND RELEASED.
SEVERAL OTHER FIREFIGHTERS WERE TREATED ON SCENE AS HEAT AND HUMIDITY MADE FOR EXTREME WORKING CONDITIONS.
23RDFIRE4 OC…….THROUGH SWEAT. :08
THE HOUSE WAS RED TAGGED AND THE FAMILY WAS GOING TO BE ASSISTED BY THE LOCAL RED CROSS.
THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION.