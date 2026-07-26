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SEABOARD TRIUMPH FOODS CANCELS SOME SHIFTS

By
Woody Gottburg
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SEABOARD TRIUMPH FOODS HAS CANCELED SHIFTS FOR SOME OF ITS TEAM MEMBERS FOR MONDAY, JULY 27.

PRODUCTION IS CANCELED ON MONDAY FOR A SHIFT HARVEST, B SHIFT HARVEST AND A SHIFT COLD PRODUCTION.

B SHIFT COLD PRODUCTION AND SALARIED EMPLOYEES SHOULD REPORT TO WORK AT THEIR NORMALLY SCHEDULED TIME.

TEAM MEMBERS IN MAINTENANCE, SHIPPING, MATERIAL HANDLING, BOX SHOP, BARNS, RENDERING, AND OTHER NON-PRODUCTION DEPARTMENTS SHOULD CONTACT THEIR SUPERVISOR TO CONFIRM THEIR WORK SCHEDULE.

SANITATION START-UP HAS BEEN DELAYED.

THOSE WORKERS SHOULD NOT REPORT AT 11 P.M. ON SUNDAY, JULY 26.

ALL SANITATION TEAM MEMBERS MUST REPORT AT 8 A.M. ON MONDAY, JULY 27, 2026.

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