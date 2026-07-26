SEABOARD TRIUMPH FOODS CANCELS SOME SHIFTS

SEABOARD TRIUMPH FOODS HAS CANCELED SHIFTS FOR SOME OF ITS TEAM MEMBERS FOR MONDAY, JULY 27.
PRODUCTION IS CANCELED ON MONDAY FOR A SHIFT HARVEST, B SHIFT HARVEST AND A SHIFT COLD PRODUCTION.
B SHIFT COLD PRODUCTION AND SALARIED EMPLOYEES SHOULD REPORT TO WORK AT THEIR NORMALLY SCHEDULED TIME.
TEAM MEMBERS IN MAINTENANCE, SHIPPING, MATERIAL HANDLING, BOX SHOP, BARNS, RENDERING, AND OTHER NON-PRODUCTION DEPARTMENTS SHOULD CONTACT THEIR SUPERVISOR TO CONFIRM THEIR WORK SCHEDULE.
SANITATION START-UP HAS BEEN DELAYED.
THOSE WORKERS SHOULD NOT REPORT AT 11 P.M. ON SUNDAY, JULY 26.
ALL SANITATION TEAM MEMBERS MUST REPORT AT 8 A.M. ON MONDAY, JULY 27, 2026.
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