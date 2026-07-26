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NEW LIGHTING FOR RIVERSIDE PICKLEBALL COURTS

By
Woody Gottburg
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THE SIOUXLAND PICKLEBALL ASSOCIATION AND SIOUX CITY PARKS AND RECREATION HAVE ANNOUNCED THE COMPLETION OF A NEW LIGHTING PROJECT AT THE RIVERSIDE PICKLEBALL COURTS.

ASSOCIATION PRESDIENT DUANE HOFFMEYER SAYS THE LIGHTING PROJECT REPRESENTS AN INVESTMENT OF MORE THAN $23,000:

PBALL1 OC…..IN THE EVENING. :22

THE NEW LIGHTING EXTENDS THE AVAILABILITY OF EIGHT COURTS INTO THE EVENING, ALLOWING STUDENTS, WORKING ADULTS, FAMILIES, AND VISITORS TO ENJOY THE COURTS AFTER SUNSET.

HOFFMEYER SAYS THERE IS A GROWING DEMAND FOR COURT TIME:

PBALL2 OC…..IN OUR AREA. :27

THE ADDITIONAL PLAYING HOURS WILL SUPPORT RECREATIONAL PLAY, LEAGUES, CLINICS, TOURNAMENTS, AND COMMUNITY EVENTS.

KSCJ FILE PHOTO

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