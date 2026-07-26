FATAL CRASH OF SMALL PLANE IN RURAL WOODBURY COUNTY

ONE PERSON HAS DIED IN THE CRASH OF A SMALL PLANE SATURDAY IN RURAL WOODBURY COUNTY.
THE WOODBURY COUNTY 9-1-1 CENTER RECEIVED A REPORT AROUND 4:50 P.M. THAT A SMALL, SINGLE-OCCUPANT PRIVATE AIRCRAFT WAS OVERDUE FOR ARRIVAL.
THE PLANE HAD DISAPPEARED FROM RADAR AND WAS BELIEVED TO HAVE COME DOWN IN RURAL WOODBURY COUNTY NEAR THE CITY OF LAWTON.
EMERGENCY RESPONDERS FROM MULTIPLE AGENCIES INITIATED A SEARCH AND SOON LOCATED THE AIRCRAFT A SHORT TIME LATER.
THE UNIDENTIFIED PILOT WAS THE ONLY PERSON REPORTED TO BE ON BOARD.
THE CRASH IS CURRENTLY UNDER INVESTIGATION, AND LOCAL AUTHORITIES ARE WORKING WITH THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION AND THE NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD.
AREA RESIDENTS ARE ASKED TO PLEASE STAY AWAY FROM THE CRASH SCENE THAT IS ON PRIVATE PROPERTY