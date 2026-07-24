SIOUX CITY MAN SENTENCED TO FEDERAL PRISON

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL CHARGES.
28-YEAR-OLD YONI DUENAS WAS SENTENCED TO 6 YEARS IN FEDERAL PRISON AFTER AN APRIL 7 GUILTY PLEA TO POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON AND DRUG USER.
JUST BEFORE MIDNIGHT, JANUARY 7, A LYON COUNTY SHERIFF’S DEPUTY INITIATED A TRAFFIC STOP FOR A VEHICLE BEING DRIVEN BY DUENAS.
AUTHORITIES SAY HE WAS FOUND TO BE IMPAIRED, EVEN LOSING CONSCIOUSNESS DURING FIELD SOBRIETY TESTS.
INSIDE THE CAR WAS A FEMALE PASSENGER, A 4-YEAR-OLD CHILD, A 1-YEAR-OLD CHILD, MARIJUANA, METH AND A LOADED HANDGUN.
DUENAS’ CRIMINAL HISTORY INCLUDES THREE STATE CONVICTIONS FOR POSSESSION OF METH AND FIVE CRIMINAL USE OR POSSESSION OF A FIREARM OFFENSES.
AFTER SERVING HIS FIRST FEDERAL SENTENCE, DUENAS HAS BEEN SENT BACK TO FEDERAL PRISON THREE TIMES.
JUST 38 DAYS AFTER COMPLETING HIS MOST RECENT FEDERAL SENTENCE, DUENAS HAD RE-ARMED AND WAS ARRESTED BY THE LYON COUNTY SHERRIFF’S OFFICE.