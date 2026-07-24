PILLEN & GOVERNORS MAKE DATA CENTER CONSUMER RATE PLEDGE

GOVERNOR JIM PILLEN JOINED SEVERAL GOVERNORS FROM ACROSS THE COUNTRY THURSDAY TO HIGHLIGHT THE RATEPAYER PROTECTION PLEDGE THAT WAS SIGNED IN MARCH OF THIS YEAR.
THE PLEDGE WILL HELP COMBAT THE RISING ELECTRICITY COSTS DRIVEN BY DATA CENTER EXPANSION.
UNDER THIS FRAMEWORK, MAJOR HYPERSCALE TECHNOLOGY COMPANIES PLEDGE TO FOLLOW A “BUILD, BRING, OR BUY” MODEL THAT OBLIGATES DEVELOPERS TO COVER 100 PERCENT OF THE ENERGY GENERATION, TRANSMISSION, AND INFRASTRUCTURE EXPENSES REQUIRED TO POWER THE FACILITIES.
THE EFFORT ESTABLISHES CLEAR STANDARDS ENSURING TECH FIRMS PAY THEIR FULL SHARE FOR UTILITY USAGE AND FUND ALL NECESSARY POWER GRID ENHANCEMENTS WITHOUT PASSING COSTS ONTO EVERYDAY CONSUMERS.
FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT FROM PRESIDENT TRUMP REGARDING PARTICIPATING STATES, GOVERNOR PILLEN JOINED FELLOW GOVERNORS AT A ROUNDTABLE TO DISCUSS THE PLEDGE’S IMPACTS ON THEIR RESPECTIVE STATES.