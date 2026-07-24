NATIONAL DEMOCRATS AGAIN REJECT IOWA’S 1ST IN NATION DEMOCRAT CAUCUSES

IT APPEARS IOWA DEMOCRATS WILL FACE SANCTIONS FROM THE NATIONAL PARTY IF THEY SCHEDULE THEIR CAUCUSES AS THE FIRST VOTING EVENT IN THE 2028 PRESIDENTIAL CAMPAIGN.
THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S CAUCUSES HAD BEEN FIRST-IN-THE-NATION FOR DECADES, BUT CODING ISSUES DELAYED THE RELEASE OF 2020 IOWA CAUCUS RESULTS FOR THREE DAYS — AND THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE FORBID THE PARTY FROM HOSTING THE LEAD-OFF EVENT IN 2024.
THE PARTY’S RULES AND BYLAWS COMMITTEE FRIDAY PICKED SIX OTHER STATES TO HOLD EARLY PRESIDENTIAL PRIMARIES IN 2028, WITH MICHIGAN REPRESENTING THE MIDWEST IN THAT GROUP.
MICHIGAN SENATOR DEBBIE STABENOW (STAB-EH-NOW) IS A MEMBER OF THE PANEL THAT MADE THE DECISION.
NODEMS1 OC….:A DEMOCRATIC PARTY.” (APPLAUSE FADE) :12
SHE LATER RAISED HER VOICE TO SAY: “DON’T ANYBODY USE THE LANGUAGE ‘FIRST IN THE COUNTRY’ NOW. THERE ARE GOING TO BE SIX STATES THAT ARE FIRST IN THE COUNTRY TO MAKE SURE THAT EVERY SINGLE SEGMENT ARE GOING TO BE PART OF THIS STORY.”
RITA HART, THE CHAIR OF THE IOWA DEMOCRATIC PARTY, DID NOT HOLD BACK ON HER VIEW OF THE DECISION:
NODEMS2 OC…….TO MIDWESTERNERS. :24
OTHER STATES IN THE EARLY VOTING BLOCK ARE NEVADA AND NEW HAMPSHIRE, WHICH HAS A STATE LAW REQUIRING ITS PRESIDENTIAL PRIMARY TO BE HELD BEFORE ALL OTHERS.
HART WAS ASKED BY IOWA MEDIA IF THE STATE PARTY WOULD “GO ROGUE” AND IGNORE THE NATIONAL PARTY, AND SAYS THAT’S A DISCUSSION FOR LATER:
NODEMS3 OC……..AFTER NOVEMBER. :26
THE DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE WILL VOTE IN AUGUST TO SET ITS 2028 PRESIDENTIAL PRIMARY CALENDAR.
MEANWHILE, THE IOWA REPUBLICAN PARTY IS AGAIN POISED TO HOST CAUCUSES IN 2028 THAT WILL BE THE FIRST VOTING TEST FOR G-O-P PRESIDENTIAL CANDIDATES.