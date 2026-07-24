HEAT TO MOVE FINAL SC MUNICIPAL BAND CONCERT INDOORS

ONCE AGAIN, DUE TO PREDICTED HIGH TEMPERATURES ON SUNDAY, THIS WEEK’S SIOUX CITY MUNICIPAL BAND CONCERT WILL MOVE INDOORS TO EPPLEY AUDITORIUM AT MORNINGSIDE UNIVERSITY FROM THE GRANDVIEW PARK BANDSHELL.
IT IS THE FINAL CONCERT OF THE SUMMER SEASON BY THE MUNICIPAL BAND, WITH THE PERFORMANCE SET FOR 7 P.M. SUNDAY, JULY 26.
THE THEME OF THIS CONCERT WILL BE “CHRISTMAS IN JULY,” FEATURING TRUMPET SOLOIST MICHAEL GENSLINGER FROM WAYNE STATE UNIVERSITY AND ALTO SAXOPHONE SOLOIST DR. CHRISTOPHER BRANDT FROM MORNINGSIDE UNIVERSITY.
THE CONCERT LED BY CONDUCTOR MICHAEL PRICHARD WILL ALSO INCLUDE CHRISTMAS HOLIDAY MUSIC SUCH AS “A CHARLIE BROWN CHRISTMAS,”
THE TRADITIONAL AUDIENCE SING-A-LONG, LED BY DAVE MADSEN, WILL BE TRADITIONAL CHRISTMAS SONGS.
EPPLEY AUDITORIUM IS LOCATED AT 3625 GARRETSON AVENUE IN MORNINGSIDE.