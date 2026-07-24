ANOTHER HEAT DOME SETS UP OVER THE MIDWEST

TEMPERATURES IN OUR AREA WILL SHOOT UP AGAIN THIS WEEKEND, DUE TO ANOTHER “HEAT DOME” SETTING UP OVER THE UPPER MIDWEST.
JUSTIN GLISAN, THE IOWA STATE CLIMATOLOGIST, SAYS THERE’S A SOUTHERN FLOW OF AIR UNDER THE DOME, WITH HIGH PRESSURE ABOVE HEATING THE AIR.
HEATDOME3 OC……WE’VE SEEN RECENTLY.” :16
THAT’S BECAUSE HEAT DOME CAUSES THUNDERSTORMS TO MOVE MORE SLOWLY.
HEATDOME4 OC….OVER SEVERAL HOURS.” :27
GLISAN SAYS IT’S WHY EIGHT TO 12 INCHES OF RAIN FELL AROUND AMES AND ANKENY ON JULY 2ND AND 3RD.
FORECASTERS SAY HUMIDITY LEVELS WILL BE “OPPRESSIVE” ON SUNDAY, FUELED BY MOISTURE SWEEPING INTO IOWA FROM THE SOUTH, BUT GLISAN CONFIRMS “CORN SWEAT” IS A REAL THING THAT ADDS TO IT.
HEATDOME5 OC…….GOING TO MATTER.” :17
GLISAN SAYS A HIGHER DEW POINT, HOWEVER, DOES REDUCE STRESS ON CORN AND SOYBEANS.
HEATDOME6 OC……TERMS OF CROPS.” ;10
GLISAN MADE HIS COMMENTS DURING A RECENT APPEARANCE ON “IOWA PRESS” ON IOWA P-B-S.