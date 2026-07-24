ALCESTER WATER SHUTDOWN DELAYED UNTIL MONDAY

THE CITY OF ALCESTER, SOUTH DAKOTA IS POSTPONING ITS CITY-WIDE WATER SHUTDOWN FROM TODAY UNTIL MONDAY.
IT WAS ORIGINALLY SCHEDULED FOR FRIDAY FROM 10 A.M. TO 5 P.M., BUT SCHEDULING CHANGES BY THE CONTRACTOR HAVE FORCED OFFICIALS TO MOVE IT AFTER THE WEEKEND.
RESIDENTS ARE BEING ASKED TO FILL UP CONTAINERS WITH ENOUGH WATER FOR HOUSEHOLD NEEDS BEFORE THE SHUTDOWN TAKES PLACE.
A WATER BOIL ORDER THAT WAS IN EFFECT EARLIER THIS WEEK HAS SINCE BEEN LIFTED, BUT OFFICIALS SAY THAT RESIDENTS SHOULD STILL RUN THEIR FAUCETS UNTIL ALL DISCOLORATION IS ELIMINATED AND THE WATER RUNS CLEAR.