MORE APPLICATIONS RECEIVED FOR CITY LIBRARY DIRECTOR

SIOUX CITY HAS NOW RECEIVED 18 FORMAL APPLICATIONS FOR THE POSITION OF LIBRARY DIRECTOR.
THE CURRENT POSTING TO FIND A SUCCESSOR TO FORMER DIRECTOR HELEN RIGDON CLOSES AUGUST 2ND.
RIGDON RETIRED AT THE END OF APRIL.
THE JOB POSTING HAS BEEN ADVERTISED IN MORE THAN 55 LOCATIONS NATIONWIDE AND WILL BE SHARED DIRECTLY WITH MORE THAN 1,100 LIBRARY PROFESSIONALS THROUGH A TARGETED EMAIL CAMPAIGN.
THE CURRENT TIMELINE THEN CALLS FOR A CANDIDATE PRESENTATION ON AUGUST 18TH TO NARROW DOWN THE APPLICANT POOL WITH THE FIRST ROUND OF INTERVIEWS SET FOR AUGUST 27TH AND 28TH.
FINAL INTERVIEWS ARE SCHEDULED FOR SEPTEMBER 28TH.