FOUR FINALISTS FOR SIOUX CITY’S NEXT POLICE CHIEF

CITY HUMAN RESOURCES DIRECTOR JANELLE BERTRAND CONFIRMS THE SELECTION PROCESS FOR THE NEXT POLICE CHIEF OF SIOUX CITY IS DOWN TO FOUR FINALISTS.
19 APPLICATIONS HAD BEEN RECEIVED BY THE LATE JUNE DEADLINE.
ALL FOUR OF THE FINALISTS ARE FROM OUT OF TOWN.
BERTRAND SAYS INTERVIEWS WITH THOSE FINALISTS WILL BEGIN IN AUGUST WITH A COMMUNITY EVENT SET FOR WEDNESDAY EVENING, AUGUST 5TH FROM 7 UNTIL 8:30 P.M.
SHE TOLD THE CITY COUNCIL LATE KLAST MONTH HOW THE INTERVIEW PROCESS WOULD PLAY OUT:
APPLY4 OC….KNOW THE COMMUNITY. :15
THE LOCATION OF THAT EVENT HAD NOT BEEN DETERMINED AS OF MID-AFTERNOON THURSDAY.
CURRENT POLICE CHIEF REX MUELLER IS PLANNING ON RETIRING BY THE END OF THIS YEAR.