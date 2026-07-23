BRANSTAD TALKS ABOUT EMINENT DOMAIN & GOVERNOR’S RACE

BOTH CANDIDATES FOR IOWA GOVERNOR SAY THEY OPPOSE USING EMINENT DOMAIN TO BUILD THE SUMMIT CARBON SOLUTIONS PIPELINE BECAUSE IT VIOLATES PROPERTY RIGHTS.
FORMER GOVERNOR TERRY BRANSTAD SAYS EMINENT DOMAIN SHOULD ONLY BE USED AS A LAST RESORT. BUT HE SAYS THE PROJECT IS STILL IMPORTANT TO IOWA’S ECONOMY, ESPECIALLY THE ETHANOL INDUSTRY:
BRANSTAD6 OC…LOT OF PEOPLE. :19
BRANSTAD PREVIOUSLY SERVED AS AN ADVISOR TO SUMMIT CARBON SOLUTIONS AND SAYS HE ALSO INVESTED IN THE COMPANY.
AFTER YEARS OF OPPOSITION FROM LANDOWNERS, SUMMIT HAS SCALED BACK ITS PROPOSED ROUTE.
SOUTH DAKOTA HAS BLOCKED THE PROJECT IN THEIR STATE.
IN MAY, THE COMPANY REMOVED EIGHT IOWA COUNTIES FROM THE PROJECT.
SUMMIT’S PIPELINE WOULD TRANSPORT CARBON DIOXIDE FROM ETHANOL PLANTS TO AN UNDERGROUND STORAGE SITE IN WYOMING.
BRANSTAD ALSO SAYS CONNECTING WITH VOTERS ACROSS IOWA IS CRITICAL FOR REPUBLICAN GUBERNATORIAL CANDIDATE ZACH LAHN.
BRANSTAD, WHO ENDORSED REPUBLICAN RANDY FEENSTRA IN THE PRIMARY, SAYS HE NOW FULLY SUPPORTS LAHN FOR GOVERNOR.
THE FORMER GOVERNOR AND U.S. AMBASSADOR TO CHINA SAYS THE TWO HAVE MET A COUPLE OF TIMES AND HE’S ENCOURAGED LAHN TO GET OUT AND MEET IOWANS.
BRANSTAD7 OC………TELL HIS STORY. :12
BRANSTAD SAYS LAHN NEEDS TO LET PEOPLE KNOW THAT HE GREW UP IN THE SIOUX CITY AREA.
LAHN ATTENDED SIOUX CITY EAST HIGH AND PLAYED FOOTBALL THERE.
BRANSTAD CALLS LAHN PERSONABLE, HONEST AND COMMITTED TO IOWA.
BRANSTAD SAYS HE FEELS DEMOCRAT CANDIDATE ROB SAND IS TRYING TO FOOL PEOPLE INTO THINKING HE’S A MODERATE.
SAND IS CURRENTLY MAKING HIS SECOND TOUR OF ALL 99 COUNTIES FOR THIS ELECTION CYCLE, INCLUDING RECENTLY HERE IN NORTHWEST IOWA.
Contributed by Sheila Brummer IPR