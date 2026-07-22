YANKTON LATEST COUNTY TO ENACT DATA CENTER MORATORIUM

THE YANKTON COUNTY COMMISSION HAS PLACED A SIX-MONTH MORATORIUM ON DATA CENTERS.
THE COMMISSION WAS CONSIDERING A 12-MONTH MORATORIUM BUT SHORTENED IT TO SIX AFTER A PUBLIC COMMENT SESSION THAT LASTED NEARLY AN HOUR ON TUESDAY NIGHT.
THE DECISION TO PASS IT WAS UNANIMOUS.
IF THERE IS NO ORDINANCE DRAFTED ON DATA CENTERS BY THE END OF THE MORATORIUM, COMMISSIONERS WILL HAVE THE OPTION TO EXTEND IT BY ANOTHER SIX MONTHS.
THE VOTE ALSO DIRECTS THE PLANNING AND ZONING COMMISSION TO IMMEDIATELY START WORKING ON A NEW ORDINANCE TO CREATE GUIDELINES FOR NEW DATA CENTERS IN THE COUNTY.