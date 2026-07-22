STRECK NAMED SIOUX GATEWAY AIRPORT DIRECTOR

THE CITY OF SIOUX CITY HAS APPOINTED SHAWN STRECK AS THE NEW DIRECTOR OF THE SIOUX GATEWAY AIRPORT AND BUD DAY FIELD.
COLONEL STRECK CURRENTLY SERVES AS DEPUTY WING COMMANDER FOR THE 185TH AIR REFUELING WING, WHERE HE OVERSEES MISSION READINESS AND OPERATIONAL EXECUTION FOR MORE THAN 900 AIRMEN AND EIGHT KC-135 AIRCRAFT.
HE ALSO LEADS THE SIOUXLAND NEXUS MODERNIZATION INITIATIVE, A MULTI-YEAR AVIATION INFRASTRUCTURE PROGRAM.
STRECK’S PREVIOUS SERVED AS MISSION SUPPORT GROUP COMMANDER, MAINTENANCE GROUP COMMANDER, AND COMPTROLLER, ALONG WITH DIRECTING THE WING’S EMERGENCY OPERATIONS CENTER.
STRECK WILL BEGIN HIS NEW ROLE AT THE AIRPORT ON SEPTEMBER 14.