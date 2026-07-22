REMEMBERING SC BANDITS OWNER DON BELSON

THE OWNER OF THE SIOUX CITY BANDITS INDOOR FOOTBALL TEAM HAS PASSED AWAY.
THE TEAM CONFIRMED THAT DON BELSON PASSED AWAY LAST WEEK AT AN OMAHA HOSPITAL.
HE WAS 76 YEARS OLD.
BELSON BECAME THE MAJORITY OWNER OF THE BANDITS IN OCTOBER OF 2022, AFTER SERVING AS A MINORITY OWNER WHEN J.R. BOND OF KANSAS CITY OWNED THE CLUB.
BELSON’S DAUGHTER CINDY HAS BEEN SERVING AS VICE PRESIDENT OF GAME DAY OPERATIONS SINCE THAT TIME.
THE TEAM ISSUED A STATEMENT SAYING THEY WANT TO ASSURE THEIR FANS, PARTNERS, AND COMMUNITY THAT THE SIOUX CITY BANDITS ARE COMMITTED TO MOVING FORWARD AND PREPARING FOR THE 2027 SEASON.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED IN THE COMING WEEKS.