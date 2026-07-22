NORTHWESTERN COLLEGE SETS FUNDRAISING RECORDS

NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY HAS SET SCHOOL FUNDRAISING RECORDS FOR THE SECOND STRAIGHT YEAR, RECEIVING A NEW HIGH OF MORE THAN $11.04 MILLION DOLLARS FOR THE 2025-26 FISCAL YEAR WHICH ENDED JUNE 30.
THAT REPRESENTS AN INCREASE OF MORE THAN 12% OVER THE PREVIOUS RECORD OF $9.85 MILLION SET LAST YEAR.
GIVING TO THE NORTHWESTERN FUND ALSO SET A RECORD FOR THE SECOND YEAR IN A ROW, AS DONORS CONTRIBUTED $1.456 MILLION, 2.6% MORE THAN LAST YEAR.
THE NORTHWESTERN FUND SUPPORTS THE COLLEGE’S OPERATIONAL NEEDS WITH UNRESTRICTED GIFTS THAT HELP REDUCE THE ANNUAL COST OF A NORTHWESTERN EDUCATION BY UP TO $1,200 PER STUDENT.
NORTHWESTERN FUND GIFTS SUPPORT STUDENT FINANCIAL AID, ACADEMIC PROGRAMS, STUDENT DEVELOPMENT, AUXILIARY ITEMS, ADMINISTRATIVE EXPENSES, AND BUILDINGS AND GROUNDS.