MORNINGSIDE UNIVERSITY OFFERS TO BUY LEWIS POOL & PARK FROM CITY

MORNINGSIDE UNIVERSITY HAS MADE A FORMAL PROPOSAL TO THE CITY OF SIOUX CITY TO ACQUIRE LEWIS PARK AND THE LEWIS PARK SWIMMING POOL LOCATED AT 1621 SIOUX TRAIL.
THE UNIVERSITY WOULD LIKE TO ACQUIRE THE PROPERTY FOR THE FUTURE CONSTRUCTION OF A BASEBALL FIELD THAT WOULD ALSO REQUIRE THE CLOSURE OF SIOUX TRAIL AND LAUREL AVENUE.
CITY PARKS AND RECREATION DIRECTOR MATT SALVATORE SAYS THE CITY WILL HAVE A PUBLIC MEETING ON THE MATTER NEXT MONTH:
LEWISPOOL1 OC……EXPO CENTER. :08
LEWIS POOL IS A DECADES OLD POOL IN NEED OF REPAIR, AND SALVATORE SAYS ATTENDANCE HAS FALLEN OVER RECENT YEARS, WITH THE LOWEST PARTICIPATION OF THE THREE CITY POOLS:
LEWISPOOL2 OC……..OF EXPENSES. :19
HE SAYS ONE KEY PART OF THE PROPOSAL IS THAT MORNINGSIDE UNIVERSITY WILL MAKE ITS INDOOR SWIMMING FACILITY AVAILABLE, AT NO COST, FOR THE CITY’S PARKS & RECREATION DEPARTMENT TO CONDUCT ITS ANNUAL SWIM LESSON PROGRAM:
LEWISPOOL3 OC……..INTO THE PROPOSAL :14
MORNINGSIDE UNIVERSITY PROPOSES TO PURCHASE THE PROPERTY FOR $350,000 AND INVEST UP TO $125,000 TO CREATE A PUBLIC GREEN SPACE, INCLUDING RECREATIONAL AMENITIES SUCH AS PICKLEBALL COURTS.
THE PROPOSED AMENITIES WILL BE MAINTAINED BY THE UNIVERSITY.
AN INDEPENDENT APPRAISAL OF THE PROPERTY WOULD BE OBTAINED BY THE CITY IF THE PROPOSAL IS ACCEPTED.
AGAIN, THE PUBLIC MEETING IS AUGUST 18 AT 6 P.M. AT THE SEABOARD TRIUMPH FOODS EXPO CENTER.
File photo from City of Sioux City