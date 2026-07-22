MARTO BREWING EARNS GOLD IN U.S. BEER CHAMPIONSHIPS

SIOUX CITY’S MARTO BREWING IS ONE OF FIVE IOWA BREWERIES THAT WON GOLD AT THE 2026 U.S. OPEN BEER CHAMPIONSHIPS.
MARTO EARNED A GOLD MEDAL FOR ITS “GRADIENT DESCENT,” IMPERIAL INDIA PALE ALE.
MARTO ALSO EARNED A BRONZE MEDAL FOR THEIR “MARDELO LIME” AMERICAN STYLE FRUIT BEER.
TOPPLING GOLIATH IN DECORAH EARNED THREE GOLD MEDALS AND TWO BREWERIES IN DES MOINES AND ONE IN COUNCIL BLUFFS EACH WON ONE GOLD.
IOWA BREWERIES EARNED 18 TOTAL MEMBERS OVERALL IN THE COMPETITION.
Photo by Marto Brewing
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