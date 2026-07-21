LOCAL RONALD MCDONALD HOUSE PREPARES FOR GOVERNOR’S STEER SHOW

THE 44TH ANNUAL IOWA GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW IS COMING UP SOON, WITH THE ANNUAL PROCEEDS BENEFITING THE THREE RONALD MCDONALD HOUSES OF IOWA, INCLUDING THE ONE IN SIOUX CITY.
CHRISTY BATIEN CLARK, THE EXECUTIVE DIRECTOR OF SIOUX CITY’S HOUSE, SAYS THE EVENT IS A MAJOR FUNDRAISER FOR THE THREE RONALD MCDONALD HOUSES:
RONMCD1 OC……MISSION EFFORTS HERE. :13
JASE PLENDL OF KINGSLEY IS THIS YEAR’S LOCAL 4-H STEER EXHIBITOR REPRESENTING SIOUXLAND AT THE SHOW WITH HIS STEER ROCCO.
PLENDL HAS PUT A LOT OF WORK INTO GETTING HIS STEER PREPARED FOR THE SHOW IN DES MOINES:
RONMCD2 OC……ONE MORE TIME. :22
WHEN THEY ARE TAKING PART IN THE SHOW PLENDL AND ROCCO ARE SCORED BY THE JUDGES:
RONMCD3 OC…….BOUT JANUARY. :11
BATIEN SAYS THE AMOUNT OF SUPPORT IOWANS GIVE IN BIDDING ON THE STEER AND OTHER AUCTION ITEMS, AND DONATING TO THE CAUSE HELPS THE RONALD MCDONALD HOUSE’S CONTINUE TO PROVIDE HELP TO FAMILIES WITH CHILDREN IN LOCAL HOSPITALS:
RONMCD4 OC……..SUPPORT THE FAMILIES. ;20
THE IOWA GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW IS HOSTED BY THE OFFICE OF THE GOVERNOR OF IOWA, THE IOWA CATTLEMEN’S ASSOCIATION, AND THE IOWA BEEF INDUSTRY COUNCIL.
THEY’VE RAISED MORE THAN $6 MILLION FOR THE RONALD MCDONALD HOUSES IN IOWA.
SINCE 1981, THE RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES OF IOWA HAVE SERVED OVER 60,000 FAMILIES FROM ALL OF IOWA’S 99 COUNTIES, ALL 50 STATES AND 62 FOREIGN COUNTRIES.
THE 44TH ANNUAL IOWA GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW IS SET FOR 4:30 P.M. ON SATURDAY, AUGUST 15TH AT
THE IOWA STATE FAIRGROUNDS.