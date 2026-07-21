GRASSLEY PUSHES FOR USMCA RENEWAL

TALKS ARE UNDERWAY IN MEXICO CITY TO RENEW WHAT’S KNOWN AS THE U-S-M-C-A, THE U-S-MEXICO-CANADA AGREEMENT.
IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE STRONGLY FAVORS MAINTAINING THE IMPORTANT TRADE RELATIONSHIP WITH OUR NEIGHBORS.
USMCA1 OC…….SHOULD BE EXTENDED” ;15
MONDAY, PRESIDENT TRUMP IMPOSED A 50-PERCENT TARIFF ON A BROAD RANGE OF CANADIAN GOODS, INCLUDING STEEL, ALUMINUM, COPPER AND LUMBER.
TRUMP SAYS THE TARIFF IS A RESPONSE TO CANADA’S “UNEQUAL TREATMENT” OF AMERICAN IMPORTS, INCLUDING ON DAIRY PRODUCTS AND VEHICLES.
GRASSLEY WAS ASKED FOR HIS OPINION ABOUT THE NEW TARIFFS ON CANADA AND THE POTENTIAL IMPACT ON FARMERS AND THE AG ECONOMY.
USMCA2 OC……..”THIS COUNTRY” ;11
GRASSLEY SAYS THE U-S-M-C-A IS VITAL AND SHOULD BE RENEWED “AS IS.”
USMCA3 OC…….”NO BRAINER” ;17
THE WHITE HOUSE SAYS THE NEW TARIFFS ON CANADA WILL TAKE EFFECT IN 30 DAYS.
RADIO IOWA