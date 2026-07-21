FRANK CALIENDO TO HEADLINE SIOUXLAND CHAMBER ANNUAL DINNER

ONE OF AMERICA’S BEST KNOWN COMEDIANS AND IMPRESSIONISTS WILL BE THE FEATURED SPEAKER AT THE 40TH ANNUAL SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE’S DINNER THIS SEPTEMBER.
CHAMBER BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN CASEY MILLS MADE THE ANNOUNCEMENT TUESDAY AFTERNOON BY PLAYING A VIDEO OF FEATURED SPEAKER FRANK CALIENDO:
CALIENDO1 OC……..COMMERCE DINNER. :19
MILLS SAYS HE WANTED TO BRING A CHANGE OF PACE TO THE DINNER WITH A MORE LIGHT HEARTED TYPE OF FEATURED SPEAKER THIS YEAR:
CALIENDO2 OC……….YOUR OWN ORGANIZATION. :23
ANOTHER HIGHLIGHT AT THE DINNER IS THE PRESENTATION OF THE ANNUAL W. EDWARDS DEMING BUSINESS LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP AWARD.
TICKETS TO THE SEPTEMBER 24TH EVENT AT THE SOUTH SIOUX CITY MARRIOTT EVENT CENTER ARE AVAILABLE THROUGH THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE.