PILLEN SIGNS EXECUTIVE ORDER ON DATA CENTERS

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS SIGNED AN EXECUTIVE ORDER TO END TAXPAYER SUBSIDIES OF LARGE-SCALE DATA CENTERS IN NEBRASKA.
THE ORDER SUSPENDS THE AWARD OF TAX INCENTIVES BY THE STATE AND WILL STIPULATE THE CREATION OF A TASK FORCE TO PROPOSE ADDITIONAL SAFEGUARDS OF THE STATE’S NATURAL RESOURCES FROM DATA CENTER USE:
PILLENDATA1 OC……FOR ANY OF THAT PROCESS. :15
IN 2024, LEGISLATION WAS INTRODUCED ON HIS BEHALF TO STOP INCENTIVIZING THE BUILDING OF DATA CENTERS IN NEBRASKA:
PILLENDATA2 OC……….IF WE DON’T TAKE ACTION. :22
PILLEN HASN’T NAMED WHO WILL BE ON THE DATA CENTER TASK FORCE, BUT SAYS HE HAS RECEIVED INQUIRIES BY SOME SAYING THEY WOULD LIKE TO SERVE ON IT
PILLENDATA3 OC………SIZE THAT’S MANAGEABLE. :23
PILLEN WAS JOINED BY SEVERAL STATE SENATORS IN SUPPORT OF THE EXECUTIVE ORDER.