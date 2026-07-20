Old Hawkeye Water Tower Commemorated With Bobblehead

THE UNIVERSITY OF IOWA’S HAWKINS DRIVE WATER TOWER OUTSIDE OF KINNICK STADIUM IN IOWA CITY IS BEING DEMOLISHED THIS SUMMER,
THE TOWER WAS KNOWN FOR ITS GIANT HAWKEYE LOGO SINCE IT WAS BUILT BACK IN 1960.
THAT’S PROMPTED PHIL SKLAR OF THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM TO ISSUE THE FIRST BOBBLE FEATURING THE LEGENDARY STRUCTURE OVERLOOKING DUKE SLATER FIELD FOR HAWKEYE FANS:
SKLAR4 OC….WITH A BOBBLEHEAD. :32
SKLAR SAYS IOWA FOOTBALL FANS WERE BIG FANS OF THE TOWER AND ITS GIANT LOGOS:
SKLAR5 OC…..PRETTY ICONIC. :10
THE REMOVAL OF THE WATER TOWER WILL MAKE WAY FOR IOWA HEALTH CARE’S CHILDREN’S HOSPITAL’S NEW ADULT INPATIENT TOWER THAT WILL CONNECT TO THE MAIN HOSPITAL AND ALLOW FOR MORE PATIENTS TO RECEIVE CUTTING-EDGE CARE.
THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM IS AN OFFICIAL LICENSEE OF THE UNIVERSITY OF IOWA FOR THE WATER TOWER BOBBLE, THE LATEST OF MANY HAWKEYE OFFERINGS:
SKLAR6 OC……..ON OUR WEBSITE. :18.
THE WATER TOWER BOBBLES WILL BE INDIVIDUALLY NUMBERED TO 2,026 AND ARE EXPECTED TO SHIP IN DECEMBER.
SKLAR SAYS THEY ARE ALREADY NEARLY SOLD OUT.
REMOVAL WORK OF THE HAWKINS DRIVE WATER TOWER STARTED ON FRIDAY, JULY 10TH AND WILL CONTINUE DURING WEEKENDS THROUGH THE END OF AUGUST.
THE REMOVAL OF THE WATER TOWER IS EXPECTED TO BE COMPLETED BEFORE THE HAWKEYES KICK OFF THE 2026 FOOTBALL SEASON AGAINST NORTHERN ILLINOIS ON SATURDAY, SEPTEMBER 5TH AT KINNICK STADIUM.