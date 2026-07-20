MT. ZION & CENTER FOR ACTIVE GENERATIONS TO HOST COMMUNITY BBQ

ONE OF SIOUX CITY’S HISTORIC CHURCHES IS HOSTING A COMMUNITY SUMMER BBQ EVENT THIS FRIDAY EVENING AT THE SIOUXLAND CENTER FOR ACTIVE GENERATIONS.
PASTOR ROBERT LAUDERDALE OF MOUNT ZION MISSIONARY BAPTIST CHURCH SAYS THE TWO ORGANIZATIONS ARE PARTNERING TO BRING AWARENESS TO THE OLDER POPULATION IN SIOUXLAND ABOUT AVAILABLE RESOURCES FOR THEM WITH SOME FUN ACTIVITIES IN THE COMMUNITY EVENT:
ZIONBBQ1 OC……ACTIVE GENERATIONS. :20
HIS WIFE MELINDA, ‘LADY L ” OF MT. ZION, SAYS THE TICKETED EVENT IS FUNDRAISER FOR THE WHOLE COMMUNITY WITH GREAT MUSIC AND BBQ FOR THOSE ATTENDING, WHO CAN ALSO LEARN WHAT THE CENTER AND THE CHURCH OFFER:
ZIONBBQ2 OC…….BROASTED CHICKEN. :15
MOUNT ZION HAS SERVED SIOUX CITY SINCE 1901 AND THE SIOUXLAND CENTER FOR ACTIVE GENERATIONS SINCE 1972.
MORE THAN 1100 MEMBERS PARTICIPATE IN OVER 65 WEEKLY PROGRAMS.
MOUNT ZION HAS BEEN AT THEIR 1400 PIERCE STREET MIDTOWN LOCATION FOR THE PAST TWO YEARS:
ZIONBBQ3 OC…BUILD BACK BETTER. :24
TICKETS FOR THE EVENT AT 313 COOK STREET OFF HAMILTON BOULEVARD ARE AVAILABLE THROUGH THE MT. ZION WEBSITE.
THEY ARE $12 EACH IN ADVANCE AND $15 THE DAY OF THE EVENT WITH CARRYOUT AVAILABLE.