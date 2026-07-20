LOCAL GIRL PULLED FROM MISSOURI RIVER (Update)

A REPORT OF A MISSING FEMALE IN THE MISSOURI RIVER HAD A HAPPY OUTCOME MONDAY AFTERNOON.
AUTHORITIES WERE ALERTED AROUND 1:15PM OF A REPORT THAT A YOUNG WOMAN HAD BEEN SEEN GOING INTO THE RIVER ON THE SOUTH SIOUX SIDE AND THEN THE WITNESS SAID SHE DISAPPEARED ACROSS FROM THE SIOUX CITY BOAT RAMP AREA.
SOUTH SIOUX CITY WAS ASSISTED BY SIOUX CITY FIRE RESCUE, WHO LAUNCHED BOATS, AND LT. JOE RODRIQUEZ SAYS FIREFIGHTERS SPOTTED THE ADULT FEMALE IN THE RIVER NEAR THE RAILROAD BRIDGE AND SAFELY PULLED HER OUT OF THE WATER:
FLOATING1 OC….RAMP IN SIOUX CITY. :18
RODRIQUEZ SAYS THE WOMAN WAS NOT STRUGGLING OR APPEARED TO BE IN ANY DANGER WHEN THE RESCUE BOAT FOUND HER:
FLOATING2 OC…A SWIM IN THE RIVER. :12
DESPITE THAT, HE SAYS LOCAL OFFICIALS DO NOT RECOMMEND SWIMMING IN THE MISSOURI RIVER, EVEN DURING A 100 DEGREE DAY LIKE MONDAY:
FLOATING3 OC……..UPSTREAM RIVER. :17
RODRIQUEZ DID NOT HAVE THE WOMAN’S NAME OR AGE AVAILABLE.