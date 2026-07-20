HEAT & HILLS FOR DAY 2 OF RAGBRAI

THE 100 DEGREE HEAT WON’T STOP THOUSANDS OF RAGBRAI RIDERS FROM PEDALING FOR DAY 2 OF THE BIKE RIDE ACROSS IOWA.
TODAY THEY’LL RIDE FROM HARLAN ON TO ELK HORN, THEN EXIRA, WHERE LOCAL CHURCHES WILL HAVE MORE THAN 100 HOMEMADE PIES FOR RIDERS TO DIG INTO.
AFTER THAT, THEY COAST DOWN A MASSIVE HILL ON HIGHWAY 44 RIGHT INTO GUTHRIE CENTER, WHERE THEY WILL SPEND THE NIGHT.
THE DAY’S RIDE IS JUST OVER 56 MILES, ALMOST 56-HUNDRED FEET OF CLIMB, AND TWO OPPORTUNITIES TO RIDE ON GRAVEL.
RAGBRAI ENDS SATURDAY IN DUBUQUE.