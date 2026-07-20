FATAL TRAIN VS VEHICLE CRASH IN CRAWFORD COUNTY

ONE PERSON IS DEAD AND THREE OTHERS INJURED AFTER THEIR VEHICLE WAS STRUCK BY A UNION PACIFIC TRAIN EARLY SUNDAY MORNING AT THE GRACE STREET RAILROAD CROSSING ON THE NORTHWEST SIDE OF HIGHWAY 30 IN ARION, IOWA.
THE IOWA STATE PATROL SAYS THE JEEP GRAND CHEROKEE DRIVEN BY 22-YEAR-OLD CHRISTIAN DIMAYUGA OF OMAHA WAS STRUCK JUST BEFORE 1 A.M. AND CAME TO REST IN THE DITCH BETWEEN THE RAILROAD TRACKS AND THE HIGHWAY.
FOUR ADULTS AND ONE CHILD WERE IN THE VEHICLE.
A PASSENGER, 24-YEAR-OLD SANDRA FACTOR PANO, DIED FROM HER INJURIES.
THE FIVE YEAR OLD BOY WAS TAKEN TO OMAHA CHILDREN’S HOSPITAL.
THE DRIVER AND TWO OTHER ADULTS WERE HOSPITALIZED WITH UNDISCLOSED INJURIES IN DENISON, WITH TWO ADULTS LATER TAKEN TO THE NEBRASKA MEDICAL CENTER.