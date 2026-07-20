AUTHORITIES SEEK SD REGISTERED SEX OFFENDER

SOUTH DAKOTA AND FEDERAL AUTHORITIES ARE SEEKING THE PUBLIC’S HELP IN LOCATING A NON-COMPLIANT SEX OFFENDER WHOSE WHEREABOUTS HAVE BEEN UNKNOWN SINCE 2008.
46-YEAR-OLD BENJERMIN KELLEY (ALIAS BENJAMIN KELLEY) OF THE SIOUX FALLS AND MADISON AREAS, LAST REGISTERED AS A SEX OFFENDER IN CLAY COUNTY, SOUTH DAKOTA IN 2008.
KELLEY WAS CONVICTED OF SEXUAL CONTACT WITH A CHILD UNDER SIXTEEN IN LAKE COUNTY, SOUTH DAKOTA IN 1999.
(2006 MUG SHOT)
HE HAS LIVED AT VARIOUS LOCATIONS IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA THAT INCLUDE SIOUX FALLS, RURAL LAKE COUNTY, AND RURAL CLAY COUNTY.
ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS “INVESTIGATORS BELIEVE HE IS STILL LIVING IN A RURAL PART OF SOUTH DAKOTA.
SOUTH DAKOTA LAW REQUIRES CONVICTED SEX OFFENDERS TO NOTIFY THEIR CURRENT REGISTERING AGENCY THAT THEY ARE MOVING AND REGISTER WITH THE NEW JURISDICTION WITHIN THREE BUSINESS DAYS.
THEY ARE ALSO REQUIRED TO REGISTER IN PERSON EVERY SIX MONTHS, DURING THEIR BIRTH MONTHS AND SIX MONTHS AFTER.
ANYONE WITH KNOWLEDGE OF KELLEY’S WHEREABOUTS CAN SUBMIT A CONFIDENTIAL TIP BY CONTACTING THE U.S. MARSHALS 24-HOUR TIP LINE AT 1-877-WANTED2 (926-8332).
THEY CAN ALSO CONTACT THEIR LOCAL LAW ENFORCEMENT.