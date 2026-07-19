TAYLOR FARMS LETTUCE RECALL EXPANDS

PRODUCE SUPPLIER TAYLOR FARMS HAS RECALLED ICEBERG LETTUCE SHIPPED TO 27 U.S. STATES, INCLUDING IOWA, BECAUSE OF POTENTIAL CONTAMINATION WITH CYCLOSPORA, THE PARASITE CAUSING THOUSANDS OF CASES OF DIARRHEA ACROSS THE COUNTRY.
THE COMPANY SAID IT’S “ACTIVELY REMOVING” THE PRODUCTS.
TAYLOR FARMS HAS SUSPENDED DISTRIBUTION OF ICEBERG LETTUCE FROM CENTRAL MEXICO TO THE UNITED STATES AND IS NO LONGER RECEIVING PRODUCTS FROM THE IMPLICATED LOT.
ANYONE WHO PURCHASED THE RECALLED ICEBERG LETTUCE SHOULD DISCARD IT IMMEDIATELY AND NOT CONSUME IT.
TAYLOR FARMS SAID THE SHREDDED ICEBERG LETTUCE PRODUCT WAS DISTRIBUTED JUNE 29 THROUGH JULY 16 IN IOWA, ILLINOIS, MISSOURI AND 24 OTHER STATES.
NEBRASKA AND SOUTH DAKOTA ARE NOT ON THAT LIST.
THE OTHER AFFECTED STATES ARE ALABAMA, ARKANSAS, CONNECTICUT, FLORIDA, GEORGIA, INDIANA, KANSAS, KENTUCKY, LOUISIANA, MASSACHUSETTS, MARYLAND, MICHIGAN, MISSISSIPPI, NORTH CAROLINA, NEW HAMPSHIRE, NEW JERSEY, OHIO, OKLAHOMA, PENNSYLVANIA, SOUTH CAROLINA, TENNESSEE, TEXAS, VIRGINIA AND WISCONSIN.