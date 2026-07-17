U.S. HOUSE SPEAKER CAMPAIGNS FOR MCGOWAN IN SIOUX CITY

U-S HOUSE SPEAKER MIKE JOHNSON HAS BEEN ON A TWO-DAY SWING THROUGH IOWA AND WAS IN SIOUX CITY FRIDAY MORNING WHERE HE MET WITH DISTRICT 4 HOUSE REPUBLICAN CANDIDATE CHRIS MCGOWAN AND LOCAL G-O-P SUPPORTERS:
JOHNSON1 OC………TO SIOUX CITY. :10
THE PRIVATE EVENT TOOK PLACE AT THE SIOUX CITY COUNTRY CLUB.
JOHNSON HAD PREVIOUSLY ENDORSED MCGOWAN FOR THE THE DISTRICT 4 G-O-P NOMINATION:
JOHNSON2 OC……SENSE VS COMMUNISM. ;19
MCGOWAN SAYS THE CONVERSATION INCLUDED CONCERNS ABOUT HOW THE DEMOCRATIC PARTY IS NATIONALLY LEANING FARTHER TO THE LEFT:
JOHNSON3 OC…….MUST PREVAIL. :24
MCGOWAN PLANNED ON JOINING THE HOUSE SPEAKER FOR JOHNSON’S EVENTS IN DES MOINES ON FRIDAY.